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Адвокат в Украине - юридические услуги и судебная защита

Юридические консультации

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+38 (067) 239-93-88
+38 (044) 209-50-69

Наши достижения

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Наши услуги

Промышленность
«Мы понимаем бизнес клиентов. Определяем особенности каждого клиента. Оказывает полный спектр юридических услуг национальному и иностранному бизнесу.»
Защита от кредитов и долгов
«Внимание !!! Вовремя оказанная юридическая поддержка дает возможность освободить себя, свое имущество, имущество своих близких и наследников от банковских кредитов, при этом ни неся никакой уголовной ответственности.»
Физическим лицам
«Надежные проверенные квалифицированные юридические услуги. Порядочность и готовность разобраться в наиболее сложной ситуации. Вы сможете получить как сжатую консультацию, так и обеспечить полное представительство в суде.»
Услуги для бизнеса
«Став нашим партнером, Вы обеспечиваете правовую защиту своей предпринимательской деятельности в бизнесе, сложных финансовых сделках. Вы избежите главных проблем: заключения невыгодных или незаконных договоров, исключите возможность допущения долгов или несвоевременных выплат контрагентов, нарушения налогового и административного законодательства.»
Уголовная практика
«Прекратим уголовное дело или переквалифицируем его на менее тяжкую статью. Обеспечьте благополучный исход вашего дела с помощью ведущих адвокатов Киева и Украины, имеющим авторитет, солидную репутацию и большой опыт в положительном решении самых сложных дел. Мы защищаем клиента на любых этапах уголовного процесса.»
Иностранцам
«Мы — юридическая компания, которая предлагает услуги клиентам по всему миру, а также иностранным гражданам на территории Украины. Наши сотрудники учитывают потребности клиентов из разных стран, понимая разницу в ментальности и культуре. В своей работе мы руководствуемся стандартами, получившими международное признание.»

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19/08/2020
ВНИМАНИЕ! На продажу выставили активы банка Финансы и кредит
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4/08/2020
ВЕРДИКТ КАПИТАЛ теперь станет вашим новым кредитором после Дельта Банка
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3/08/2020
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