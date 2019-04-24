Касьяненко Дмитрий Леонидович Управляющий партнер Адвокат, управляющий партнер Юридической компании "Касьяненко и партнеры". Начиная с 2002 года получил большой юридический опыт на ключевых позициях бизнес структур и государственном секторе в области права и финансов. Подробнее

Вовченко Кристина Сергеевна Партнер Юрист, партнер, один из ведущих специалистов Юридической компании «Касьяненко и партнеры». До предоставления юридических услуг в компании активно занималась научной и практической деятельностью в сфере договорного права и права интеллектуальной собственности. Подробнее

Клименко Алена Александровна Партнер Адвокат, партнер, один из ведущих специалистов Юридической компании «Касьяненко и партнеры». Специализируется в области юридического сопровождения бизнес проектов, активно участвует в разработке правовых схем и механизмов, анализе действующего законодательства, плотно взаимодействует с государственными органами, международными партнерами. Подробнее

Шумский Александр Игоревич Адвокат Адвокат Юридической компании «Касьяненко и партнеры». Юридическую практику осуществляет с 2012 года. Александр имеет значительный опыт в сфере защиты интересов клиентов в судах всех инстанций и представительства в государственных органах. Подробнее