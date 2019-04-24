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Адвокат, управляющий партнер Юридической компании "Касьяненко и партнеры". Начиная с 2002 года получил большой юридический опыт на ключевых позициях бизнес структур и государственном секторе в области права и финансов.
Вовченко Кристина Сергеевна
Партнер
Юрист, партнер, один из ведущих специалистов Юридической компании «Касьяненко и партнеры». До предоставления юридических услуг в компании активно занималась научной и практической деятельностью в сфере договорного права и права интеллектуальной собственности.
Клименко Алена Александровна
Партнер
Адвокат, партнер, один из ведущих специалистов Юридической компании «Касьяненко и партнеры». Специализируется в области юридического сопровождения бизнес проектов, активно участвует в разработке правовых схем и механизмов, анализе действующего законодательства, плотно взаимодействует с государственными органами, международными партнерами.
Шумский Александр Игоревич
Адвокат
Адвокат Юридической компании «Касьяненко и партнеры». Юридическую практику осуществляет с 2012 года. Александр имеет значительный опыт в сфере защиты интересов клиентов в судах всех инстанций и представительства в государственных органах.
Коломиец Карина Викторовна
Директор
Директор Юридической компании «Касьяненко и партнеры». юрист. Осуществляет общее руководство производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью компании. Контролирует рабочий процесс с целью осуществления эффективного взаимодействия Компании с клиентами и другими структурами, взаимодействует с зарубежными партнерами.
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